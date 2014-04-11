Обзор по рынку и прогноз на 11.04.2014

Евро нашел в себе силы протестировать сопротивление 1,39, однако, пойти дальше ему пока не удалось. Фунт продолжает консолидацию в районе поддержки 1,6770. Иена, даже несмотря на достаточно сильные данные из США, опубликованные в четверг, сдать позиции так и не смогла, по-прежнему, удерживаясь ниже уровня 102,00.

В пятницу большого числа значимой макростатистики не запланировано. Будут опубликованы только окончательные данные по потребительской инфляции за март в Германии. Обычно второе чтение показателя не вызывает активной реакции. Но сейчас именно от состояния ценового давления во многом будут зависеть решения ЕЦБ относительно дополнительных мер стимулирования. Поэтому, если цифры отразят снижение CPI, евро может откатиться от достигнутых ранее максимумов на фоне сообщений о возвращении Греции на рынок облигаций. К тому же, может сработать фактор фиксации прибыли. Поэтому не исключено снижение пары в район уровня 1,3860.



Британский фунт консолидируется в районе поддержки 1,6770. Отсутствие значимых отчетов может сдерживать дальнейший рост пары, равно как и запланированная статистика из США при условии, что показатели выйдут позитивные. Скорее всего, котировки все же преодолеют отметку 1,6770, что даст основания ждать падения к 1,6730 и 1,67.



Пара USDJPY застряла в диапазоне 101,42 – 102,00. Сегодня есть шансы на то, что пара все же вернется к верхней границе установившегося канала. Вся надежда на статистику из Штатов. Вчерашние данные по рынку труда отразили стабилизацию, что позволяет предполагать, что, наконец, сезонный фактор утрачивает свое влияние. Если сегодняшний отчет по потребительскому доверию от Университета Мичигана продемонстрирует хорошие цифры, ждем попытки преодолеть сопротивление 102,00 с дальнейшей целью на 10,73.