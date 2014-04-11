Платежный баланс за 1Кв14 не впечатлил

Текущее ослабление рубля является не только реакцией на внешнеполитические новости, но и отражением внутренних экономических реалий. Платежный баланс за 1Кв14 не развеял опасений относительно текущего счета и выявил значительный рост спроса на наличную валюту. Мы ухудшили прогноз оттока капитала на 2014 год до $120 млрд, что означает дальнейшее давление на курс.

Волатильность в паре евро/$ возросла. В конце прошлой недели М. Драги опять выступил со словесными интервенциями, но конкретных действий для смягчения политики не предпринял, что привело только к краткосрочному ослаблению евро. Кроме того, опубликованный вчера протокол заседания ФРС содержит предложения об ужесточении макро критериев для повышения ставок, что означает, что ФРС, возможно, будет вынуждена перенести повышение ставок на более поздний срок. В результате пара евро/$ вышла на уровень $1,38-1,39.

Новости из Китая продолжают вселять беспокойство. Хотя за последние несколько дней цена на нефть вернулась в диапазон $105-110/барр, устойчивость этого тренда вызывает сомнения из-за ухудшения перспектив мирового роста. Данные торгового баланса Китая за март указывают на падение экспорта на 7% г/г, а импорта – на 11% г/г, что намного хуже ожиданий и служит очередным индикатором замедления экономики страны. Кроме того, снижения прогнозов МВФ по развивающимся странам также давит на настроения рынков.

Снижение прогнозов роста ослабляет рубль. Как мы и ожидали, рубль не смог закрепиться в зоне неучастия ЦБ и возобновил ослабление на фоне негативного новостного фона как в политической, так и экономической плоскостях. Помимо негативной реакции на рост нестабильности на Юго-Востоке Украины, ослабление рубля отражает и факт понижения официального прогноза экономического роста РФ на 2014 год с 2,5 до 0,5% г/г на этой неделе. Вчерашняя публикация платежного баланса за 1Кв14 не произвела заметного эффекта на курс.

Платежный баланс за 1Кв14 не впечатлил. Хотя сальдо текущего счета на уровне $28 млрд превзошло ожидания, главным фактором улучшения была не девальвация рубля, а разовое падения импорта из Таможенного союза в феврале в связи с изменением регулирования внешней торговли. Влияние девальвации на импорт будет понятен только во 2Кв14. Теоретически, ослабление рубля на 10% должно обеспечить профицит в $8 млрд во 2Кв14. Негативной новостью стал тот факт, что российские резиденты купили наличной валюты на $20 млрд в 1кв14, что сопоставимо с $27 млрд в 4Кв08. В итоге мы повышаем прогноз оттока капитала до $120 млрд на этот год и считаем, что только ускорение экономического роста может воспрепятствовать реализации этого прогноза.

Ослабление наиболее вероятно. На ближайшую перспективу ослабление рубля представляется как наиболее вероятный сценарий, однако уровень сопротивления находится на отметке 42,30 руб. к корзине, где интервенции ЦБ возрастают с текущих $200 млн до $400 млн в день. Торговые диапазоны составляют 35,25-36,25 руб/$ и 41,25-42,25 соответственно. Ближайшим фундаментальным ориентиром для рубля станет российская макростатистика за март, которая будет опубликована в середине следующей недели.