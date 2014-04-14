Обзор по рынку и прогноз на 14.04.2014

Евро начал неделю гэпом вниз (цены открылись ниже уровня 1,3860) и пока закрыть его паре не удалось. Фунт и иена консолидируются неподалеку от уровней завершения прошлой недели. Предстоящая неделя может быть достаточно активной. К публикации запланирован ряд интересных отчетов.

В понедельник внимание привлекут данные по промышленному производству. Показатель добавит ясности в экономическую картину. Если он станет очередным свидетельством слабости европейской экономики, то стоит ждать продолжения падения пары евро/доллар в район уровня поддержки 1,3830 с дальнейшей целью на 1,38.



Календарь Великобритании сегодня не содержит значимой макростатистики. Поэтому движения пары в большей степени будут обусловлены внешними факторами и ранее сформировавшимися настроениями. При условии, что цены смогут закрепиться ниже уровня 1,6730, можно ждать движения в район поддержки 1,67.



Пара USDJPY продолжает удерживаться в диапазоне 101,42 – 102,00. На сегодняшний день запланированы данные по розничным продажам в США. Если показатель отразит стабилизацию внутреннего потребления в стране, можно ждать, что цены предпримут попытку вернуться к его верхней границе. Тем более, что статистика, опубликованная в конце прошлой недели сигнализировала о том, что спад показателей был явлением временным, обусловленным плохими погодными условиями. Прорыв уровня 102,00 позволит ждать рост к сопротивлению 102,73.