Обзор по рынку и прогноз на 15.04.2014

По отношению к основным противникам доллар понемногу продолжает укрепляться. Евро упорно стремится к поддержке 1,38. Доллар/иена нацеливается на 102,00. Американская валюта получила поддержку со стороны достаточно позитивной статистики, опубликованной в понедельник. Напомним, что розничные продажи продемонстрировали рост на 1,1% против ожиданий 0,8%. К тому же в фокусе рынка вновь оказалась нарастающая геополитическая напряженность и в таких условиях у доллара есть шансы продолжить укрепление.

Сегодня будет опубликовано исследование ZEW Германии и Еврозоны. Основное внимание стоит сосредоточить именно на немецких данных. Показатель имеет все шансы на падение, поскольку напряженность Запада в отношениях с Россией может нанести урон экономике. К тому же, негативные ожидания со стороны бизнеса могут усилить и довольно высокий курс евро. Таким образом, если показатель выйдет хуже прогнозов, евро может продолжить падение, закрепившись ниже уровня поддержки 1,38 с целью на 1,3770.



Великобритания сегодня публикует данные по индексу потребительских цен. Вполне возможно, что показатель CPI вновь отразит снижение ценового давления. В этом случае пара фунт/доллар может продолжить падение к уровню 1,67 с последующим снижением к 1,6670.



Пара USDJPY все еще удерживается в диапазоне 101,42 – 102,00, двигаясь к верхней его границе. На вторник к публикации запланирован отчет по инфляции потребительских цен. Если он отразит рост ценового давления, пара может пройти указанное сопротивление с целью на 102,73. Главное, чтобы сегодня Йеллен не разочаровала слишком мягкой риторикой, что может навести на мысль о том, что повышение ставки будет отложено на более длительный период.