Фундаментальный анализ на 23.04.2014

Во вторник доллар немного ослаб по отношению к евро и фунту на фоне пустого экономического календаря. Но уже сегодня у валют появится достаточное число катализаторов для движений.



Еврозоны опубликует блок отчетов по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. В последнее время периферийные страны демонстрируют признаки восстановления. Однако, тревожные сигналы поступают со стороны Германии. Показатель PMI упорно снижается от январского максимума, сигнализируя о некотором замедлении в секторе. Но пока он удерживается в зоне роста. Тем не менее, если отчет вновь отразит его снижение, евро может оказаться под давлением, поскольку это станет подтверждением того, о чем неоднократно говорил ЕЦБ: дорогой евро наносит вред экономике. Поэтому при недостаточно оптимистичных данных из Германии возможно падение пары к 1,3770.



Банк Англии сегодня публикует протокол последнего заседания. Скорее всего, он не принесет ничего нового и расстановка сил в комитете останется прежней – 9:0 в пользу сохранения неизменной монетарной политики. Такое положение вещей вряд ли окажет сильное влияние на фунт и пара останется в пределах диапазона 1,68 – 1,6850. Для достижения новых многолетних максимумов котировкам все же нужны более весомые катализаторы.



USDJPY удерживается в диапазоне 102,37 – 102,73. Возможно, что вырваться из него ей помогут сегодняшние данные по продажам на первичном рынке жилья. Для этого показатель должен хотя бы совпасть с прогнозами. В случае прорыва верхней границы диапазона, ждем роста к отметке 103,00.



Андрей Диргин, руководитель аналитического отдела Альфа Форекс