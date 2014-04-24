Фундаментальный анализ валютного рынка на 24.04.2014 от Альфа-Форекс

В среду валюты продемонстрировали разнонаправленные движения, поскольку у каждой из них были свои катализаторы. Хотя в целом, четкого направления для движений они так и не получили.



Евро упорно удерживается выше уровня 1,38, но развить движение вверх ему мешают опасения, что представители ЕЦБ снова вмешаются в торги посредством вербальных интервенций. В этом ключе будет интересно сегодняшнее выступление Марио Драги. Особенно после того, как вчерашние данные PMI Германии немного развеяли опасения того, что дорогой евро негативно влияет на состояние крупнейшей экономики еврозоны. Однако, если Драги снова повторит, что дорогой евро не устраивает ЕЦБ так как несет дефляционные риски, евро может попасть под давление и вернуться к поддержке 1,3770. Кроме того, сегодня внимание стоит обратить на исследование IFO Германии. Если показатель продемонстрирует падение экономических ожиданий, евро также может испытать разочарование.



Вчера вышел протокол последнего заседания МРС, который не принес ничего нового. Однако, в нем были отмечены нарастающие темпы роста восстановления экономики страны. Все это может оказывать британской валюте поддержку. Тем более, что сегодняшний день значимой макростатистики к публикации не запланировано и, значит, пара будет двигаться под влиянием ранее сформированных настроений и внешних факторов в виде отчетов из США. Поэтому не исключено, что котировки снова пробьют сопротивление 1,68 и продолжат движение в район уровня 1,6850.



USDJPY преодолела поддержку на 102,37 во многом на фоне очередного витка геополитической напряженности в Украине, что неудивительно, поскольку иена традиционно пользуется спросом в подобных условиях. К тому же, вчерашний отчет по продажам на первичном рынке жилья США разочаровал, отразив их падение. Помимо этого фактора, влияние на динамику пары сегодня будут оказывать данные из США. К публикации запланирован отчет по заказам на товары длительного пользования и первичные заявки на пособия по безработице. Если данные окажутся достаточно сильными, это может сдержать падение пары. Поддержкой по-прежнему остается уровень 102,00.



Андрей Диргин, руководитель аналитического отдела Альфа-Форекс