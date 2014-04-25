Фундаментальный анализ валютного рынка на 25.04.2014 от Альфа-Форекс

В четверг у валют было достаточно катализаторов для движений. При этом, динамика основных валютных пар была разнонаправленной. И все это объясняется опубликованной макростатистикой.



Евро сначала получил поддержку со стороны неплохих данных исследования IFO Германии. Но Драги своими комментариями о том, что ЕЦБ готов стимулировать экономику как традиционными, так и нетрадиционными методами, немного убавил оптимизм. В дальнейшем вышли сильные данные по заказам на товары длительного пользования в США и доллар начал рост по всем направлениям. Сегодняшний день для пары евро/доллар может оказаться менее интересным. Значимых отчетов еврозона не публикует. Поэтому движения будут обусловлены внешними факторами. Если статистика из США сегодня порадует, пара может вернуться к поддержке на 1,38.



Британский фунт большую часть дня удерживался в пределах неширокого диапазона 1,6770 – 1,68. Но к текущему моменту уже закрепился выше его верхней границы. При этом собственных катализаторов для движений вчера у пары не было. Сегодня Великобритания публикует данные по розничным продажам. Если показатель продемонстрирует рост, фунт может получить неплохой импульс к укреплению, поскольку подобная динамика станет еще одним сигналом к тому, что экономика страны уверенно восстанавливается и МРС может сменить риторику на более агрессивную.



USDJPY в течение всего дня крутилась в районе уровня 102,37. Хотя на выходе американской статистики все же смогла отметить максимум на 102,70. Развить более активное движение паре помешали недостаточно сильные данные по рынку труда, хотя заказы на товары длительного пользования превысили прогнозы. Сегодня уже были опубликованы данные по индексу потребительских цен в Японии. Показатель в годовом соотношении достиг отметки 1,6%, но иена продемонстрировала лишь сдержанное ослабление, хотя он и свидетельствует о том, что Банк Японии движется в правильном направлении. Немного сдерживает ослабление иены фактор сохранения напряженности в Восточной Европе. Вечером пара может получить еще один катализатор для движений – отчет по потребительскому доверию Университета Мичигана. Рост показателя пойдет на пользу доллару и пара может попытаться вернуться к сопротивлению 102,73.



Андрей Диргин, руководитель аналитического отдела Альфа Форекс