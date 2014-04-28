Фундаментальный анализ валютного рынка на 28.04.2014 от Альфа-Форекс

Неделю валюты завершили с небольшим повышение против доллара. Но рост основных оппонентов американской валюты оказался слишком незначительным. Сегодня евро несмотря на то, что открылся с небольшим гэпом вверх уже его закрыл и продолжил снижение. Небольшое ослабление демонстрируют и фунт, и иена против валюты США.



На сегодняшний день отчетов не запланировано. Поэтому пара евро/доллар может оставаться под влиянием противоречивых настроений. С одной стороны, неплохих отчетов, опубликованных на прошлой неделе, с другой, настроений ЕЦБ, который по-прежнему придерживается мнения, что дорогой евро способен нанести вред, начавшей восстановление экономике. Это два фактора могут обусловить движение пары в пределах диапазона 1,38 – 1,3860. Хотя, если рынки всколыхнет тема эскалации украинского конфликта, на фоне снижения интерес к рискованным активам пара может попытаться пройти отметку 1, 38 нацеливаясь на падение к 1,3770.



Ничего выдающегося сегодня не публикует и Великобритания. Следовательно, собственных катализаторов у пары на текущий момент не будет. Пока цены движутся к довольно сильной поддержке 1,6770. Чтобы ее пройти, нужны будут катализаторы. Либо геополитические факторы, провоцирующие бегство от риска, либо очень разочаровывающая национальная статистика, либо череда сильных отчетов из Штатов.



USDJPY не смогла пройти поддержку 102,00 и начала движение в район уровня 102,37. Рост спроса на иену был вызван отчасти понижением рейтинга России агентством S&P, о чем стало известно в пятницу. Тем не менее, экономика Японии достаточно слаба. Поэтому не исключено, что пара все же продолжит движение вверх. Особенно при условии, что сегодняшние данные по незавершенным сделкам на рынке жилья отразят приличный рост.





Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс