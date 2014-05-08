Фундаментальный анализ валютного рынка на 08.05.2014

В среду валюты отступили от ранее достигнутых максимумов. Но при этом евро удержался выше уровня 1,39. А фунт - выше 1,6950. Сегодня у валют появится больше катализаторов для движений.



ЕЦБ сегодня опубликует решение по монетарной политике. Изменений в ней ждать не приходится. Но то, что Драги попытается убедить рынок в том, что текущий курс евро слишком высок и оказывает далеко не самое благоприятное влияние на экономику, да еще и несет в себе дефляционные риски. Выступление главы ЕЦБ в подобном тоне может оказать на евро давление, отправив его к отметке 1,3860 с дальнейшей целью на 1,3830. Тем более, что Джанет Йеллен во вчерашнем своем выступлении дала понять, что от второго квартала 2014 года они ждут позитивных новостей. И это способно поддерживать доллар.



А вот фунт сегодня может получить поддержку. Банк Англии также опубликует решение по монетарной политике. В целом, и от МРС не ждут сегодня изменений. Но в последнее время макроэкономические отчеты из Великобритании радовали, сигнализируя о том, что восстановление набирает обороты. А это вполне может подтолкнуть комитет к более оптимистичному сопроводительному заявлению. Малейшие намеки на то, что ужесточение начнется раньше, чем этого ждут на данный момент могут подбросить пару к сопротивлению 1,70.



USDJPY сегодня практически не получит катализаторов. Основное внимание стоит сосредоточить на еженедельном отчете по обращениям за пособием по безработице. Если цифры окажутся существенно лучше прогнозов, рынок сразу же вспомнит вчерашний оптимизм Йеллен и продолжит подталкивать пару вверх. Прорыв выше 102,00 позволит ждать подъема к 102,37.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс