Фундаментальный анализ валютного рынка на 13.05.2014

Валюты остаются каждая на своей волне. Евро демонстрирует сдержанную динамику, поскольку основное падение он уже отыграл, хотя в среднесрочной перспективе можно ждать продолжения нисходящего движения. Фунт, напротив, предпринимает попытки к умеренному укреплению. Иена в паре с долларом несет незначительные потери.



Рынок уже закладывает в цены новые стимулирующие меры от ЕЦБ. И вплоть до следующего заседания Центробанка пара может оставаться под умеренным давлением. Все отчеты теперь будут однозначно рассматриваться с точки зрения, а не стабилизируется ли экономика, что позволит регулятору воздержаться от подобных мер. Сегодня выйдут данные по деловым настроениям в Германии и еврозоне от института ZEW. Ожидается некоторое ухудшение настроений в немецком деловом сообществе. И, если отчет подтвердит эти предположения, евро может направиться к поддержке 1,3740.



Британский календарь и на сегодняшний день не содержит ничего интересного. Поэтому вполне возможно, что пара будет удерживаться в пределах диапазона 1,6850 – 1,69. Хотя свои коррективы, вероятно, внесут данные из США. Однако, сильной реакции на них пока не стоит ждать, поскольку все внимание сосредоточено на инфляционном отчете Банка Англии, публикуемом в среду.



USDJPY преодолела сопротивление на 102,00 и нацеливается на движение в район уровня 102,37. При условии, что данные по розничным продажам в США, публикуемые сегодня окажутся достаточно сильными, подтверждая заявления Джанет Йеллен о том, что ухудшение экономических показателей обусловлено было плохими погодными условиями, достижение этой отметки с последующим ее тестированием вполне вероятно.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс