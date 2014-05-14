Фундаментальный анализ валютного рынка на 14.05.2014

Во вторник доллар предпринял попытку продолжить восстанавливать понесенные ранее потери. И, надо сказать, ему это удалось, несмотря на слабоватые данные по розничным продажам. Но, в частности, со стороны евро были и свои поводы для ослабления, поскольку данные индекса ZEW отразили довольно резкий обвал деловых ожиданий.



Сегодня еврозона большого числа значимых отчетов не публикует. Данные по индексу потребительских цен с высокой долей вероятности пройдут незамеченными, поскольку это уже второе чтение отчета. Отчет по промышленному производству Е18 обычно не вызывает сверхреакции рынка. Однако, если данные выйдут слабыми, это добавит уверенности в том, что ЕЦБ на июньском заседании и в самом деле может пойти на дополнительное стимулирование экономики. Ив данном случае, не исключено падение ниже поддержки 1,37.



Для фунта сегодня довольно важный день. Банк Англии опубликует квартальный инфляционный отчет. Повышение прогнозов по темпам роста экономики и потребительским ценам усилят ожидания того, что МРС может принять решение о начале повышения ставки раньше, чем наступит второй квартал 2015 года, который регулятор обозначал как период перехода к ужесточению. Также не стоит исключать из поля зрения данные по британскому рынку труда. Позитивная статистика окажет британцу дополнительную поддержку. Так что ждем тестирования 1,69.



Рост USDJPY был сдержан уровнем 102,37, чему, как уже отмечалось способствовали недостаточно сильные данные по розничным продажам в США. Сегодня внимание стоит обратить на данные по инфляции цен производителей. Рост показателя пойдет доллару на руку. Ведь от ФРС ждут, как минимум, сохранения прежних темпов выхода из QE3. А признаки усиления ценового давления могут вернуть надежду на то, что регулятор только выходом из программы количественного смягчения не ограничится. Цель после прорыва 102,37 - 102,73.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс