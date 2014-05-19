EURUSDПара пытается закрепиться выше уровня 1,3710. В целом, это позволяет ждать движения в район сопротивления 1,3740. В пользу роста сигнализирует и МА, которая приобрела восходящую направленность. К тому же, пустой экономический календарь, вероятно, обусловит техническую природу движений.Возможны покупки при отвороте от уровня 1,3710 с целью на 1,3740. Поддержка также находится на уровне 1,3680.Поддержка: 1,3710, 1,3680, 1,3630, 1,36, 1,3540.Сопротивление: 1,3740, 1,3770, 1,38, 1,3830, 1,3860, 1,39, 1,3950, 1,40.GBPUSDПара закрепилась в диапазоне 1,68 – 1,6850. Для продолжения роста котировки должны пройти его верхнюю границу, что откроет путь к 1,69. Но для этого все же будут нужны какие-то катализаторы. А их пока нет. Поэтому высока вероятность того, что цены пока продолжат консолидацию.Покупки при прорыве уровня 1,6850 с целью на 1,69. Также сопротивление находится на уровне 1,6950. Поддержка – 1,68.Поддержка: 1,68, 1,6770, 1,6732, 1,67, 1,6670, 1,664.Сопротивление: 1,6850, 1,69, 1,6950, 1,70, 1,7060, 1,71, 1,7130, 1,72.USDJPYПара закрепилась ниже уровня 101,42. Это открывает путь к дальнейшему падению в район уровня 100,79. В пользу такого исходя позволяет говорить и то, что МА приобретает нисходящую направленность. Хотя, скорее всего, без дополнительных катализаторов ценам не удастся развить падение и они будут консолидироваться в районе 101,42.Продажи рассматривать при отвороте цен от уровня 101,42 с целью на 100,79. Сопротивление находится на уровне 102,00.Поддержка: 101,42, 100,79, 100,20, 100,00.Сопротивление: 102,00, 102,37, 102,73, 103,00, 103,60, 104,00, 104,50/60.Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс