Фундаментальный анализ валютного рынка на 20.05.2014

В понедельник отсутствие катализаторов обусловило довольно сдержанные движения валют. Евро, отметив локальный максимум на уровне 1,3735, снова вернулся в район уровня 1,3710, где и консолидируется по сей момент. Фунт удержался в пределах диапазона 1,68 – 1,6850. И только пара USDJPY после того, как попыталась развить нисходящее движение и отметила минимум на 101,10 начала восстанавливать потери.



Пара евро/доллар в течение сегодняшнего дня значимых катализаторов не получит. Вообще, самые интересные отчеты мы увидим во второй половине недели. Тогда, пожалуй, и стоит ждать активной динамики. Сегодня же движения будут обусловлены внешними факторами и ранее сформированными настроениями. Возможно, что пара еще раз попытается вернуться к сопротивлению 1,3740, но вот с его прорывом, скорее всего, ничего не получится, так как поводов для роста у евро все же нет.



Фунт сегодня, возможно, все же попытается вырваться из установившегося канала. Великобритания публикует данные по индексу потребительских цен за апрель. Если показатель продемонстрирует рост, это приблизит инфляцию к целевому уровню Банка Англии. А это значит, что МРС может стать на один шаг ближе к более раннему началу ужесточения монетарной политики. И в этом случае стоит ждать прорыва верхней границы канала с движением в район сопротивления 1,69.



Пара USDJPY недолго удерживалась ниже уровня 101,42.В целом, чем ближе заседание Банка Японии, тем более сдержанную динамку она может демонстрировать Хотя от регулятора мы не ждем радикальных решений и коренного изменения риторики. С высокой долей вероятности монетарная политика будет сохранена без изменений и вряд ли будут намеки на скорое введение дополнительного стимулирования. Единственное, что сегодня может вызвать движения - выступления Плоссера и Дадли из ФРС. В их комментариях рынок будет искать подтверждения тому, что Федрезерв не собирается сворачивать с направления к выходу из стимулирующих мер. И в этом случае не исключено, что котировки пары продолжат движение к 102,00.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс