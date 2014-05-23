Фундаментальный анализ валютного рынка на 23.05.2014

В четверг валюты удерживались в пределах установившихся ранее диапазонов. Прорывов ключевых уровней не происходило, поскольку опубликованная макростатистика оказалась достаточно противоречивой.



Пара евро/доллар продолжает удерживаться ниже 1,3680, но при этом, следующий барьер на 1,3630 пока пройти не удается. Тем не менее, в целом евро остается под давлением ожиданий очередного смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ. Негатива добавляют и выборы в Европарламент, поскольку не исключено, что около четверти мест могут получить представители радикальных и популистских партий, которые могут препятствовать своими голосами проведению реформ. Из отчетов сегодня внимание стоит сосредоточить на индексе IFO Германии. Если он продемонстрирует падение, как и ZEW, который был опубликован ранее, евро может испытать дополнительное давление и попытаться преодолеть поддержку 1,3630.



Фунт собственных катализаторов не получил. ВВП пересмотрен не был, что вызвало небольшое разочарование и способствовало отходу пары от сопротивления на 1,69. На сегодняшний день отчетов также не запланировано. Поэтому динамику могут обусловить внешние факторы, в частности, отчет по продажам на первичном рынке жилья США. В целом, можно предполагать, что пара продолжит консолидацию в диапазоне 1,6850 – 1,69.



Пара USDJPY снова закрепилась выше уровня 101,42. Данные из США оказались смешанными (слабый отчет по первичным обращениям за пособием по безработице, отразивший рост показателя до 326 тыс. и неплохие данные по индексу опережающих индикаторов), что помешало паре развить более активное движение к сопротивлению на 102,00. Сегодня мы ждем данных с рынка жилья Штатов. Если отчет отразит рост продаж новых домов, доллар все же может испытать спрос и пара поднимется в район уровня 102,00.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс