Фундаментальный анализ валютного рынка на 29.05.2014

В среду европейские валюты понесли ощутимые потери по отношению к доллару США. Причем, если у евро были для этого объективные причины в виде слабой статистики по рынку труда Германии, то фунт попал под влияние роста кросс-курса EUR/GBP. В паре с йеной доллар ослаб на фоне падения доходности трежериз.



Пара евро/доллар консолидируется в районе уровня 1,36. На сегодняшний день интересных отчетов не запланировано. Единственное, что может приостановить падение пары – данные по ВВП США за 1 квартал во втором чтении при условии, что показатель будет пересмотрен на понижение, как это и ожидается. В этом случае пара может совершить возврат к отметке 1,3630. Но в целом настрой сохраняется медвежий на фоне ожидания смягчения монетарной политики ЕЦБ.



Фунт пытается восстановить понесенные ранее потери и от уровня 1,67 поднялся к отметке 1,6732. Значимых отчетов на сегодняшний день не запланировано. Поэтому движение в большей степени может быть обусловлено достаточно позитивными настроениями в отношении фунта. При этом, слабые данные из Штатов могут спровоцировать довольно быстрый ее возврат выше отметки 1,68.



USDJPY при условии, что ВВП США окажется ниже предварительных цифр нацелится на падение к 101,42 и, далее, 100,79. Хотя, учитывая, что показатель этот уже из прошлого, а в последнее время статистика выходит достаточно позитивная, не исключено, что падение все же будет сдержано уровнем 101,42.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс