Фундаментальный анализ валютного рынка на 30.05.2014

В четверг основные валютные пары демонстрировали довольно сдержанную динамику. Хотя со стороны США и выходили довольно значимые отчеты, но по большей части они были проигнорированы рынком.



Пара евро/доллар продолжает танцы вокруг уровня 1,36. Сегодня Германия опубликует отчет по розничным продажам. В принципе, к особо значимым его обычно не относят. Но в преддверии предстоящего на следующей неделе заседания ЕЦБ, на котором от регулятора ждут действий в направлении смягчения монетарной политики, любые отчет, способны добавить красок в экономическую картину. Слабые данные могут оказать на пару дополнительное давление, провоцируя ее к дальнейшему падению в район уровня 1,3540.



Фунт пытается восстановиться выше сопротивления 1,6732. Отчетов сегодня Великобритания не публикует поэтому движения в большей степени будут обусловлены внешними и техническими факторами. В целом, фундаментальный фон для британца по-прежнему остается благоприятным. Поэтому при условии прорва 1,6732 можно будет ждать дальнейшего роста к 1,68.



USDJPY снова удерживается в пределах диапазона 101,42 – 102,00. На сегодняшний день из американских отчетов наиболее интересными выглядят данные по индексу деловой активности ФРБ Чикаго, отчет по потребительскому доверию от Университета Мичигана. Умеренно позитивная статистика может подтолкнуть пару к верхней границе установившегося диапазона. Равно как и достаточно агрессивные комментарии представителей ФРС, выступления которых на сегодня запланированы в избытке.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс