Фундаментальный анализ валютного рынка на 04.06.2014

Доллар продолжает набирать обороты в преддверии ключевых отчетов недели в надежде на то, что они продолжат сигнализировать о сохранении потенциала к восстановлению экономики. Но, надо отметить, что европейские валюты немного утрачивают импульс к снижению, так как им нужны катализаторы. Ожидания уже отыграны.



Евро сегодня может попасть под влияние пересмотренных данных по деловой активности в сфере услуг еврозоны и данных по ВВП за 1 квартал. Если показатели продемонстрируют снижение, можно будет ждать более решительных действий со стороны ЕЦБ, поскольку это станет подтверждением тому, что экономике и в самом деле необходимо активное стимулирование. Таким образом, у пары евро/доллар сохраняется потенциал к снижению в район уровня 1,3540.



Великобритания сегодня публикует отчет по индексу деловой активности в сфере услуг. Опубликованные вчера данные в строительном секторе все же отразили небольшое снижение по сравнению с предыдущим месяцем . Но показатель удерживается достаточно высоко, сигнализируя о том, что экономика чувствует себя вполне уверенно. Прогнозируется небольшое снижение активности в сфере услуг. Поэтому не исключено, что пара продолжит консолидацию в диапазоне 1,67 – 1,6770.



Пара USDJPY сегодня может получить катализаторы для дальнейшего роста. Условием для такой динамики может стать публикация данных по занятости в частном секторе ADP и данные по деловой активности в сфере услуг США. Если отчеты продемонстрируют позитивную динамику (а ADP и компонент занятости индекса ISM еще и воспринимаются как опережающие индикаторы отчета NFP), доллар может продолжить рост, нацеливаясь на подъем к уровню 103,00 после прорыва 102,73.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс