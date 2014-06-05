Фундаментальный анализ валютного рынка на 05.06.2014

Публикуемая макроэкономическая статистика продолжает оставаться смешанной, что не позволяет валютам продемонстрировать четко направленные движения. К тому же наиболее интересные события еще впереди, что также сдерживает активность.



Евро/доллар продолжает консолидацию в районе уровня 1,36. Все внимание рынка сегодня сосредоточено на предстоящей публикации решения ЕЦБ по монетарной политике и следующей за этим пресс-конференции Марио Драги. Скорее всего, европейский регулятор и в самом деле пойдет на снижение ставок. НО это уже фактически заложено в цены, поэтому особой реакции не вызовет. Куда больший интерес привлекут комментарии главы Центробанка, в которых он может рассказать о нетрадиционных мерах стимулирования. Если их не последует, евро может начать укрепление в район уровня 1,3680 с дальнейшей целью на 1,3730.



Фунт сегодня также ждет решения по монетарной политике от своего Центробанка. Но , в отличие от ЕЦБ, от Банка Англии никаких значимых решений не ждут. Поэтому не исключено, что пара будет двигаться по вектору, заданному чуть позднее решением европейского ЦБ. Но, скорее всего из диапазона 1,67 – 1,6770 пара так и не вырвется.



Пара USDJPY сегодня сосредоточится на данных по еженедельным обращениям за пособием по безработице. Этот отчет станет последним перед завтрашними нонфармами. Учитывая, что опубликованные вчера данные по занятости в частном секторе оказались слабее ожиданий, на рынке могут появиться опасения, что NFP окажется хуже прогнозов. И это может оказать на пару умеренное давление, нацеливая ее на снижение к 102,37 и далее, к 102,00.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс