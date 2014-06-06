Фундаментальный анализ валютного рынка на 06.06.2014

На фоне опубликованного вчера решения ЕЦБ по монетарной политике, в рамках которого было объявлено о запуске новых мер стимулирования европейской экономики, евро и фунт смогли восстановить часть потерь, понесенных ранее. Снизился доллар и в паре с иеной, но больше под влиянием недостаточно сильного отчета по еженедельным обращениям за пособием по безработице.



ЕЦБ не только понизил все три ставки, введя отрицательную ставку по депозитам, но и объявил о запуске новой программы LTRO. Первой реакцией на действия регулятора стало падение евро в район поддержки 1,35. НО тот факт, что Центробанк вмешался с целью стимулирования замедляющейся экономики вернул рынку надежду на то, что восстановление все же может начаться и котировки закрепились выше отметки 1,3630. Сегодня Германия опубликует данные по промышленному производству и торговому балансу. Признаки продолжающегося замедления в первой по величине экономике Е18 могут оказать на пару краткосрочное давление. Однако куда больший интерес будут вызывать сегодня данные NFP США. Сильный отчет может вызвать возобновление снижения котировок к поддержке на 1,3540.



Сегодня появится информация и о состоянии внешней торговли Великобритании. Ожидается некоторое расширение отрицательного сальдо торгового баланса, что может оказать на фунт краткосрочное давление, возвращая пару в район уровня 1,6770. Однако, британская валюта, также, как и большинство других в большей степени может отреагировать на данные из США.



Пара USDJPY снова опустилась ниже уровня 102,37. Однако, сегодня все может измениться и, вероятно, мы увидим ее котировки на отметке 102,73 и, далее, 103,00. Но для этого данные по занятости в несельскохозяйственном секторе должны выйти не ниже прогнозных 218 000. Предварительные индикаторы оказались смешанными. Более низкие данные ADP, но при том рост компонента занятости индекса ISM. Рост числа первичных обращений за пособием по итогам прошлой недели, но сокращение повторных обращений. Потому сейчас сложно предполагать, каким будет отчет. Если он разочарует, пара снова вернется в диапазон 101,42 – 102,00.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс