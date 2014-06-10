Фундаментальный анализ валютного рынка на 10.06.2014

Понедельник прошел относительно спокойно. Валюты демонстрировали сдержанную динамику на фоне отсутствия значимых макроэкономических отчетов. Евро нашел повод для снижения в виде индекса уверенности инвесторов Sentix Е18, который продемонстрировал падение до 8,5 от 12,8 в мае и прогноза на 13,2. Фунт следовал за общеевропейской валютой. А йена двигалась под влиянием отчета по ВВП.



Евро/доллар закрепился ниже уровня 1,36. Таким образом, можно ждать падения к поддержке 1,3540. Катализаторов для движений на сегодняшний день у пары не будет, так как экономический календарь не содержит ничего интересного. Но падение вполне может продолжиться по инерции на фоне ранее сформированных довольно пессимистичных настроений.



Фунт сегодня получит собственный катализатор для движений в виде данных по промышленному производству. В прошлом месяце отчет отразил падение. Если в текущем периоде показатель продемонстрирует рост в соответствии с прогнозами или превысит их, это станет очередным сигналом о восстановлении экономики страны. В этом случае можно будет ждать роста пары в район сопротивления 1,6850.



Пара USDJPY закрепилась ниже 102,37. Доллару для роста нужны новые подтверждения стабилизации экономики страны. Однако, в ближайшие дни ничего достойного к публикации не запланировано. Наиболее интересные отчеты выйдут в четверг и пятницу. Пока же пара будет оставаться под влиянием технических факторов. Следовательно, скорее всего, котировки удержатся в пределах диапазона 102,00 – 102,73.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс