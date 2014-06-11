Фундаментальный анализ валютного рынка на 11.06.2014

Во вторник евро и фунт понесли потери по отношению к доллару. Евро остается под давлением недавно принятого решения ЕЦБ запустить очередной раунд стимулирующих мер. Фунт просто последовал за своим европейским коллегой, хотя собственных объективных поводов для снижения к британской валюты нет.



Евро/доллар закрепился ниже уровня 1,3540. Таким образом, можно ждать падения к поддержке 1,35. Катализаторов для движений на сегодняшний день у пары не будет, так как экономический календарь не содержит ничего интересного. Но падение вполне может продолжиться по инерции на фоне ранее сформированных пессимистичных настроений. Рынок оценивает последствия, которые может оказать последнее решение ЕЦБ и пока чаша весов склоняется явно не в пользу общеевропейской валюты. Тем более, что принятые меры не дадут сиюминутного эффекта и, чтобы он проявился в должной мере потребуется время.



Фунт сегодня окажется под влиянием собственной статистики. Будут опубликованы данные по рынку труда страны. При условии, что уровень безработицы, число заявок на получение пособия и данные по средней заработной плате выйдут в соответствии или выше прогнозов, пара может получить стимул к росту, нацеливаясь на возврат в район сопротивления 1,68, так как все это даст основания ждать, что МРС (который делает акцент, в том числе, и на состоянии рынка труда) решится на ужесточение монетарной политики чуть раньше или же хотя бы озвучит более точные сроки.



Пара USDJPY продолжает удерживаться ниже уровня 102,37, но пока даже не смогла снизиться к отметке 102,00. Доллару явно нужны новые подтверждения стабилизации экономики США, чтобы возобновить рост. А первая половина недели проходит в некотором информационном вакууме. Но уже в четверг выйдет довольно интересная статистика из Штатов, которая, возможно, сдвинет пару с мертвой точки.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс