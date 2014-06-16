Фундаментальный анализ валютного рынка на 16.06.2014

Новую неделю европейские валюты начинают достаточно сдержанно, удерживаясь в район уровней, достигнутых в пятницу. И только йена продолжает умеренное укрепление по отношению к доллару, который все еще находится под впечатлением довольно слабой статистики, вышедшей в конце недели. Ниже ожиданий оказались данные по индексу цен производителей. Показатель в месячном соотношении снизился на 0,2% в то время как ожидался рост на 0,1%. В годовом он составил всего 2,0% против прогноза 2,4%. Таким образом, есть основания ждать, что публикуемые на текущей неделе данные по индексу потребительских цен также не продемонстрируют внушительного роста. А это значит, что на фоне недостаточно стабильного восстановления экономики США, у ФРС точно не будет поводов для ускорения выхода из стимулирующих программ.



Евро/доллар сегодня может возобновить снижение в район уровня поддержки 1,35. Сегодня еврозона публикует данные по индексу потребительских цен. Если показатель продемонстрирует снижение, можно ждать, что ЕЦБ всерьез задумается о запуске QE. Намеки на возможный запуск программы уже неоднократно звучали со стороны Марио Драги и снижение инфляционного давления вполне может подтолкнуть регулятора к действиям.



Фунт на фоне отсутствия значимой собственной макростатистики может совершить возвратный ход в район поддержки 1,6950. Однако, в дальнейшем, при условии, что статистика из США будет недостаточно позитивной, пара может возобновить рост, нацеливаясь на сопротивление 1,70, которое пройдено, скорее всего, не будет, так как на текущей неделе у британца будут поводы для волнений в виде довольно интересных отчетов.



Пара USDJPY сегодня попадет под влияние данных по промышленному производству из США и отчета по покупкам американских ценных бумаг. Умеренно позитивная статистика из Штатов окажет доллару поддержку и позволит паре вернуться к уровню 102,00. Для более активного роста пока причин нет, так как экономика США все еще подает смешанные сигналы, не демонстрируя однозначного восстановления.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс