Фундаментальный анализ валютного рынка на 17.06.2014

В понедельник пара евро/доллар все же смогла продемонстрировать укрепление на фоне слухов о том, что ЕЦБ пока не станет вводить мер количественного стимулирования. Но удержаться на достигнутом не смогла, поскольку ситуация в экономике остается очень непростой. Британской валюте не удалось пройти сопротивление на 1,70, но это обусловлено не признаками недостаточно сильного роста экономики, а просто отсутствием катализаторов. Доллар/йена продолжает попытки закрепиться выше 102,00, но пока не слишком удачно, даже на фоне позитивной статистики по промышленному производству в США, которая была опубликована в понедельник.



Евро/доллар сегодня может возобновить снижение в район уровня поддержки 1,35. В качестве катализатора могут выступить данные по деловым настроениям ZEW Германии, конечно, при условии, что показатель продемонстрирует снижение. Слабые цифры будут усиливать ожидания того, что ЕЦБ все же будет вынужден пойти на дополнительные стимулирующие меры, чтобы подтолкнуть экономику Е18 к восстановлению.



Фунт сегодня может повторить попытку преодолеть сопротивление на уровне 1,70. Если этот барьер будет взят, следующей целью роста станет отметка 1,7060. Великобритания публикует данные по индексу потребительских цен. И, если показатель превысит прогноз, который находится на уровне 1,7% г/г отражая усиление ценового давления, пара вполне будет способна устремиться вверх, поскольку подобная динамика показателя, скорее всего, приведет к тому, что в МРС начнется раскол и все же появятся сторонники более скорого начала ужесточения монетарной политики.



Пара USDJPY сегодня также может получить толчок для роста при условии, что индекс потребительских цен продемонстрирует рост, отражая усиление ценового давления. Но для этого показатель должен превысить прогноз на уровне 2,0%. Только превышение инфляцией целевого уровня может заставить ФРС задуматься о том, чтобы ускорить темпы выхода из программы количественного смягчения и, возможно, начать всерьез задумываться о повышении ставки. В этом случае пара нацелится на подъем к 102,37 с дальнейшей целью на 102,73.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс