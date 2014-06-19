Фундаментальный анализ валютного рынка на 19.06.2014

Итоги заседания ФРС, прошедшего 18 июня, явно разочаровали рынок. Инвесторы ждали, что при продолжающемся сворачивании программы количественного смягчения, сопроводительные комментарии к решению будут более агрессивными. Но, увы, высказывания в отношении прогнозов по темпам роста американской экономики были очень осторожными, что явно настроило рынок на сохранение ставок на низком уровне еще в течение какого-то времени. В результате, доллар ослаб по отношению к большинству противников и продолжает эту тенденцию сегодня.



Еврозона сегодня не публикует значимых отчетов и общеевропейская валюта пользуется случаем, чтобы восстановить потери на фоне достаточно слабого доллара. Пара преодолела сопротивление на 1,36 и целится на подъем к отметке 1,3630. Если публикуемые сегодня данные по еженедельным обращениям за пособием по безработице вновь продемонстрируют рост, пара может попытаться пройти и этот барьер.



Фунт снова пытается закрепиться выше уровня 1,70. Сегодня у пары могут появиться и собственные катализаторы. Великобритания публикует данные по розничным продажам. Ожидается снижение показателя, что может оказать негативное влияние на фунт и помешать ему продемонстрировать укрепление. Хотя если статистика выйдет позитивной, пара может подняться в район уровня 1,7060.



На фоне недостаточно агрессивного настроя Федрезерва, пара USDJPY снова закрепилась ниже уровня 102,00 и продолжает снижение. Его целью, вероятно, станет отметка 101,42. Сдержать снижение пары будут способны только позитивные данные по рынку труда США, которые отразят более значительное сокращение числа обращений за пособием по безработице.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс