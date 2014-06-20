Доллар продолжает оставаться под негативным влиянием итогов заседания ФРС, прошедшего ранее на текущей неделе. Рынок ждал более агрессивных комментариев со стороны официальных лиц, чего не последовало. На этом фоне евро и фунт смогли продемонстрировать рост. Причем первый при отсутствии собственной сколько-нибудь значимой статистики, а второй, вопреки недостаточно сильным данным по розничным продажам.
Европейский календарь и в пятницу не содержит ничего интересного, что приведет к тому, что пара останется под влиянием внешних и технических факторов. Кстати, последние сегодня могут играть более весомую роль, поскольку и США сегодня интересной статистики не публикуют. Свою лепту может внести и тот факт, что сегодня последний рабочий день недели, что способно спровоцировать фиксацию прибыли перед выходными. Таким образом, пара, скорее всего, будет удерживаться в пределах диапазона 1,36 – 1,3630.
Рост фунта был сдержан сопротивлением 1,7060. Сегодня большого числа значимых отчетов не публикует и Великобритания. На этом фоне пара может попытаться еще раз протестировать указанное сопротивление. Однако, факто конца рабочей недели и тут может сыграть свою роль. В результате, к закрытию дня пара может вернуться к отметке 1,70.
Пара продолжает удерживаться ниже уровня 102,00. В целом, это позволяет ждать, что цены все же снизятся в район поддержки 101,42. Тем более, что США сегодня не публикуют значимых отчетов, что могло бы внести коррективы в динамику пары. Поэтому можно предположить, что в течение дня пара будет удерживаться в пределах диапазона 101,73 - 102,00.
Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс
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