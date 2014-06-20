Фундаментальный анализ валютного рынка на 20.06.2014

Доллар продолжает оставаться под негативным влиянием итогов заседания ФРС, прошедшего ранее на текущей неделе. Рынок ждал более агрессивных комментариев со стороны официальных лиц, чего не последовало. На этом фоне евро и фунт смогли продемонстрировать рост. Причем первый при отсутствии собственной сколько-нибудь значимой статистики, а второй, вопреки недостаточно сильным данным по розничным продажам.



Европейский календарь и в пятницу не содержит ничего интересного, что приведет к тому, что пара останется под влиянием внешних и технических факторов. Кстати, последние сегодня могут играть более весомую роль, поскольку и США сегодня интересной статистики не публикуют. Свою лепту может внести и тот факт, что сегодня последний рабочий день недели, что способно спровоцировать фиксацию прибыли перед выходными. Таким образом, пара, скорее всего, будет удерживаться в пределах диапазона 1,36 – 1,3630.



Рост фунта был сдержан сопротивлением 1,7060. Сегодня большого числа значимых отчетов не публикует и Великобритания. На этом фоне пара может попытаться еще раз протестировать указанное сопротивление. Однако, факто конца рабочей недели и тут может сыграть свою роль. В результате, к закрытию дня пара может вернуться к отметке 1,70.



Пара продолжает удерживаться ниже уровня 102,00. В целом, это позволяет ждать, что цены все же снизятся в район поддержки 101,42. Тем более, что США сегодня не публикуют значимых отчетов, что могло бы внести коррективы в динамику пары. Поэтому можно предположить, что в течение дня пара будет удерживаться в пределах диапазона 101,73 - 102,00.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс