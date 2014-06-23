Фундаментальный анализ валютного рынка на 23.06.2014

Разочарование, вызванное опубликованным на прошлой неделе решением ФРС по монетарной политике, продолжает оказывать на доллар умеренное давление. Поэтому и новую неделю американская валюте начинает небольшим снижение по отношению к основным противникам.



Евро/доллар снова смог закрепиться выше уровня 1,36. Однако, особого оптимизма в отношении пары испытывать не стоит. Сегодня будут опубликованы данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и сфере слуг Франции, Германии, еврозоны. Если показатели продемонстрируют даже небольшое снижение от майских уровней, евро может попасть под давление, нацеливаясь на возврат к уровню поддержки 1,3540, так как более слабые данные будут сигнализировать о том, что и по итогам второго квартала экономика вряд ли продемонстрирует признаки уверенного восстановления.



Пара фунт/доллар снова нацеливается на тестирование уровня 1,7060. Если он все же будет пройден, ждем роста к отметке 1,71. Однако, для этого все же потребуются дополнительные катализаторы (эту отметку цены уже неоднократно тестировали и на данный момент она воспринимается как довольно сильное сопротивление). Британский календарь на сегодняшний день не содержит ничего интересного. Поэтому, если американские отчеты не принесут поводов для разочарований и очередного витка снижения интереса к доллару, пара будет удерживаться в диапазоне 1,70 – 1,7060.



Доллар/йена снова закрепилась ниже уровня 102,00. Данные, опубликованные в последнее время, не позволяют говорить с абсолютной уверенностью о том, что экономика Штатов прочно стоит на пути восстановления. К тому же, настрой Банка Японии на период стабильной монетарной политики позволяет йене удерживать неплохие уровни. Сегодня внимание обратим на данные по продажам на вторичном рынке жилья. Сектор недвижимости всегда играл в Штатах значимую роль. Поэтому, если отчет отразит снижение объемов продаж, доллар может вновь испытать разочарование. В этом случае ждем тестирования парой поддержки 101,73 со следующей целью на 101,42 в случае ее прорыва.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс