Фундаментальный анализ валютного рынка на 24.06.2014

Пара евро/доллар пытается оправиться от разочарования, вызванного опубликованными вчера данными по деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг, однако, коррекцию сдерживает уровень 1,36. Фунт на фоне отсутствия достаточных катализаторов консолидируется в пределах диапазона 1,70 – 1,7060. Пара доллар/йена удерживается ниже уровня 102,00, поскольку настрой Федрезерва, озвученный на прошлой неделе сдерживает укрепление доллара.



Евро/доллар сегодня может снова оказаться под давлением после публикации данных по деловым настроениям в Германии от института IFO. Не исключено, что показатель выйдет хуже прогнозов, продолжая тенденцию, начатую на прошлой неделе индексом ZEW. Признаки ухудшения ситуации будут усиливать ожидания того, что ЕЦБ все же осуществит запуск программы количественного смягчения в дополнение к проведенному снижению ставок. Поэтому после прорыва уровня 1,3540 ждем падения к отметке 1,35.



Пара фунт/доллар сегодня получит долгожданные катализаторы. Будет опубликован инфляционный отчет Банка Англии за 1 квартал и состоится выступление Марка Карни. Скорее всего, глава Центробанка не станет отступать от ране озвученных настроений. Напомним, что он отмечал возможность боле раннего перехода в режим повышения ставки. Поэтому, если Карни подтвердит свой настрой, фунт может нацелиться на движение к уровню 1,7060 с движением к 1,71 в случае его прорыва.



Доллар/йена снова удерживается ниже уровня 102,00. Штаты сегодня публикуют данные по продажам нового жилья и отчет по потребительскому доверию от Conference Board. Вчера данные по продажам вторичного жилья продемонстрировали уверенный рост. Если сегодня отчет продемонстрирует аналогичную динамику, пара все же может попытаться пройти сопротивление 102,00, нацеливаясь на подъем к отметке 102,37.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс