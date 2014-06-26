Фундаментальный анализ валютного рынка на 26.06.2014

Опубликованные вчера данные из США оказались для доллара очередным разочарованием. На этом фоне американская валюта понесла потери по отношению к большинству противников. Дело в том, что последняя статистика еще больше уверила рынок в том, что ФРС США даже после полного сворачивания мер количественного стимулирования не пойдет на повышение ставки.



Евро/доллар удерживается выше уровня 1,3630, пользуясь слабостью доллара, несмотря на то, что и в еврозоне все далеко не оптимистично и о здоровье экономики говорить не приходится. Собственных катализаторов евро не получит и сегодня - значимой статистики в календаре нет. Поэтому движения будут в большей степени обусловлены техническими факторами (то, что пара удерживается выше 1,3630 позволяет ждать подъема в район 1,3680) и внешними данными. Поэтому внимание стоит сосредоточить на данных по еженедельным обращениям за пособием по безработице. Очередное разочарование для доллара может повлечь рост пары к указанному уровню.



Великобритания сегодня публикует отчет по финансовой стабильности. Есть вероятность, что Комитет по финансовой политике представит более жесткие меры. И, если это произойдет, не исключено, что фунт возобновит рост к уровню 1,70 с попыткой его преодолеть. В противном случае, пара может направиться к поддержке 1,69. Выступление Карни сегодня, скорее всего, особой реакции со стороны рынка не вызовет. Все, что мог, он уже сказал.



Доллар/йена на фоне слабых данных из Штатов тестирует поддержку 101,73. Если публикуемые сегодня данные по обращениям за пособиями по безработице и отчет по личным доходам и расходам окажутся слабыми, падение может ускориться и пара снизится в район уровня 101,42. Также стоит обратить внимание и на риторику представителей ФРС. Если они повторят настроения Йеллен, доллар также может испытать на себе дополнительное давление.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс