Обзор и прогноз по рынку 30.06.2014

EURUSD



Пара консолидируется у отметки 1.3650, в районе верхней границы диапазона 1.3641/1.3650. Начавшаяся неделя для EUR обещает быть насыщенной событиями – в среду выйдет ВВП региона за 1 квартал 2014 года, а в четверг ЕЦБ озвучит решение по денежно-кредитной политике. Также в четверг США опубликует отчет NFP, который также способен стать мощным драйвером для пары EURUSD. И в том случае, если Центробанк воздержится от «хищной» риторики, а рынок труда в США продолжит демонстрировать признаки стабилизации, это может спровоцировать укрепление пары к отметке 1.3820 и выше. В противном случае стоит ожидать отката ниже 1.3450, вероятно – к 1.3320.







GBPUSD







Пара продолжает удерживаться в границах узкого диапазона 1.6967/1.7040, в данный момент балансируя на 1.7030. Тем временем, в выходные жизнь в информационном пространстве валютного рынка продолжала кипеть. Спенсер Дейл, директор Банка Англии по финансовой стабильности и риску, отметился с заявлением о том, что в обязанности Центробанка не входит контроль цен на жилье, а заместитель управляющего Чарли Бин заявил, что ожидания повышения ставки к концу года «разумны». Если на ближайшей неделе данное заявление сможет найти какое-либо подтверждение, это может спровоцировать подъем GBPUSD к 1.7200 и выше.







USDJPY







Пара USDJPY продолжает двигаться вниз, приближаясь к нижней границе торгового диапазона последних 2-х месяцев в районе 101.11. Сегодня Япония опубликовала предварительный объем промпроизводства за май – данные оказались хуже прогнозов (+0,5% вместо ожидаемых +0,9%), что не смогло оказать понижательного воздействия на японскую валюту. Основным событием этой недели для иены станет публикация промышленного исследования Танкан во вторник, которое послужит индикатором состояния реального сектора экономики. Слабая статистика будет способствовать развороту пары в область 102.6, сильная же послужит поводом для тестирования психологического барьера на уровне 100.