Обзор и прогноз по рынку 3.07.2014

EURUSD





Пара евро/доллар сегодня развернулась после вчерашнего восхождения к новой вершине, расположенной в нескольких пунктах от важного психологического барьера на 1.3700. Судя по всему, европейские игроки начинают фиксировать прибыль в ожидании двух основных событий этой недели, запланированных на завтра — решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике и публикации отчета Минтруда США по занятости вне с/х сектора. Европейский Центробанк вряд ли предпримет какие-то решительные действия, так как о них уже было объявлено на прошлом заседании (когда власти решились на эксперименты с отрицательной ставкой), поэтому, скорее всего, данное событие вряд ли сможет оказать на рынки существенное влияние. Если же Драги объявит о новых способах стимулирования, следует ожидать отката пары как минимум к 1.36.







GBPUSD







Пара решила взять передышку после вчерашнего ралли к новому максимуму на 1.7176. Картина состояния британской экономики пока вполне радужна: активность в промышленном и строительном секторах продолжает восстанавливаться, а завтра нам предстоит ознакомиться с состоянием сектора услуг. Также немаловажным фактором, оказывающим валюте поддержку, является вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Банком Англии, о чем можно догадаться по риторике представителей Комитета по монетарной политике. В том случае, если значение запланированного к выходу на завтра индекса PMI в секторе услуг также окажется позитивным, это поможет паре продолжить восхождение к психологической отметке на 1.7200.







USDJPY







Котировки после стремительного восхождения перешли в режим консолидации и сейчас удерживаются в районе 101.81. Рост произошел после выхода позитивного отчета ADP в США за, показавшего рост числа рабочих мест в частном секторе на 281 тыс. против ожидаемых 200 тыс. - столь позитивная статистика спровоцировала резкий всплеск интереса к риску и надавила на традиционно считающиеся "безопасными" активы. Многие называют этот отчет индикатором NFP, так как его динамика во многом аналогична данным от Министерства труда США. Все это позволяет надеяться на то, что отчет NFP продемонстрирует выдающуюся статистику, которая зарядит рынки оптимизмом. Позитивная статистика может привести к пробою психологического барьера на 102.00.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс