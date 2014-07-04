Обзор и прогноз по рынку 4.07.2014

EURUSD



Сегодня пара оказалась под влиянием сразу нескольких мощных драйверов, тем самым заставив вспомнить метафору о «молоте и наковальне». Торги начались в районе отметки 1.3650, и на протяжении какого-то времени цены консолидировались. Затем, после публикации решения ЕЦБ по монетарной политике (политика осталась без изменения, а Драги употребил сочетание «длительный период» в отношении низкой процентной ставки) EURUSD пошел вниз, а после выхода отчета NFP в США цены обрушились практически к 1.3600. Данные оказались сверхпозитивными – в июне было создано 288 тыс. рабочих мест вместо ожидаемых 215 тыс. и против 224 тыс. в мае. Более того, значение уровня безработицы снизилось до полугодового минимума на уровне 6,1%. Столь позитивная статистика, помимо укрепления фондовых индексов, способствовала масштабному росту доллара в большинстве пар. Сейчас EURUSD консолидируется в районе 1.3610, а учитывая тот факт, что завтра американские рынки закрыты в честь празднования Дня независимости, единая валюта может начать восстанавливаться, а ее рост будет ограничен сопротивлением на 1.3635.







GBPUSD



Для «британца» день выдался достаточно волатильным, однако в конечном итоге цены совсем немного ушли от уровня открытия. Торги по GBPUSD начались в районе 1.7155 и на протяжении какого-то времени цены умеренными темпами двигались вниз. Публикация данных по активности в британском секторе услуг практически не оказала влияния на пару – индекс PMI зарегистрировал снижение до 57,7 от майских 58,6, однако его значение, остающееся выше отметки 50, все еще указывает на восстановление сектора. После публикации NFP в США пара ускорила темпы падения, а затем смогла восстановиться к 1.7143. Сегодня Британия опубликует лишь цены на жилье Halifax, которые вряд ли будут способны сдвинуть котировки GBPUSD.







USDJPY



Сразу после открытия в районе 101.85 пара возобновила восхождение, а публикация отчета NFP способствовала стремительному взлету сначала к 101.89, а затем и к 102.26.







Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс