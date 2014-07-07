Обзор и прогноз по рынку на 07.07.2014

EURUSD



В пятницу котировки пары евро/доллар провели в режиме консолидации в районе психологической отметки 1.3600 после падения в четверг, спровоцированного статистикой от Минтруда США. Такая динамика была обусловлена, главным образом, отсутствием торгов на Уолл-стрит, так как американцы в этот день праздновали День независимости. В понедельник же релизов, способных переломить боковой тренд, не ожидается, поэтому в роле драйверов обещают выступить технические факторы. Единственными данными, способными оказать влияние на котировки единой валюты, станет статистика по промпроизводству Германии за май. В случае позитивной динамики индикатора (а мы ждем +0,3% м/м против апрельских +0,2%) спрос на EURUSD поможет паре достичь области 1.3610.







GBPUSD



Британский фунт вновь закрыл торговую неделю, балансируя у максимальных за последние месяцы значений в районе 1.7158. Тем не менее, на этой неделе дальнейшая судьба пары GBPUSD будет в значительной степени зависеть от итогов запланированного на четверг решения Банка Англии по денежно-кредитной политике. До этого цены, скорее всего, проведут в режиме консолидации, находясь под воздействием долларовых драйверов.







USDJPY



Произошедшее в четверг стремительное восхождение доллара США помогло паре USDJPY восстановиться от 101.87 выше психологического барьера 102.00. Ближайшим релизом, способным сдвинуть котировки иены, станут значения совпадающего и опережающего индикатора экономики за май, которые будут опубликованы сегодня ночью. Позитивное их значение может развернуть пару от текущей отметки 102,00 и направить ее в область 101.86.







Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс