Обзор и прогноз по рынку на 09.07.2014

EURUSD



Котировки единой валюты продолжают консолидироваться в узком диапазоне, страдая от недостатка макроэкономических драйверов. Цены смогли восстановиться от 1.3595 к 1.3616 благодаря позитивной статистике из Германии – крупнейшая экономика еврозоны сегодня сообщила о росте торгового баланса за май до 18,8 млрд. евро вместо прогнозируемых 16,4 млрд. Сегодня календарь европейских событий практически пуст, поэтому имеет смысл ожидать продолжения торгов в пределах узкого диапазона.



GBPUSD



Британская валюта вчера стремительно скорректировалась от 1.7141 к 1.7084 после публикации слабой статистики из Великобритании. Как стало известно, в мае объем промышленного производства зарегистрировал падение на 0,7% м/м против ожидаемых +0,2% - такая динамика заставила игроков усомниться в готовности Банка Англии сделать шаг навстречу ужесточения монетарной политики. Тем не менее, о намерениях британского ЦБ мы узнаем лишь в четверг, а сегодня единственным макроэкономическим релизом в Объединенном королевстве станут цены на жилье RICS, которые не смогут сдвинуть котировки пары.



USDJPY



Японская иена на этой неделе стремительно укрепляется к доллару США, что уже привело котировки USDJPY к минимуму 2 июля на 101.55. Сегодня самым значимым релизом для пары станет публикация протокола заседания Федерального комитета по открытому рынку Федрезерва США. Напомним, что 18 июня американский Центробанк оставил без изменений процентную ставку и сократил программу покупки активов на очередные 10 млрд. долларов. Публикуемые данные вряд ли смогут оказать влияние на рынок, так как само заседание проходило еще до публикации окончательного ВВП США и отчета NFP, и содержащаяся в нем информация будет носить устаревший характер.

Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс