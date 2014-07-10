Обзор и прогноз по рынку на 10.07.2014

EURUSD



Сегодня котировки пары EURUSD в условия тонкого рынка, обусловленного ожиданиями публикации протокола FOMC, двигалась в широком диапазоне. Волатильности также способствовали заявления представителей ЕЦБ, которые выступали в пользу текущей денежно-кредитной политики. Тем не менее, гвоздем вечера обещала стать публикация протокола прошлого заседания Комитета по открытому рынку Федрезерва США. Однако ничего нового сказано не было. Власти заявили, что программа скупки облигаций завершится в октябре – но только в случае, если темпы восстановления экономики совпадут с ожиданиями. Также в протоколе говорится, что Центробанк обеспокоен принятием инвесторами на себя излишних финансовых рисков, и что корректировка учетной ставки должна играть ключевую роль в процессе нормализации обстановки. Пара EURUSD в ответ на публикацию протокола подскочила с 1.3610 к 1.3650, однако уже сейчас импульс начал угасать и, скорее всего, уже в ближайшее время мы сможем наблюдать тестирование 1.3620.







GBPUSD



Пара, в течение дня страдая от недостатка драйверов, совершала колебания, аналогичные EURUSD. Тем не менее, к концу нью-йоркской сессии публикация протокола FOMC спровоцировала ослабление доллара, что помогло британской валюте обновить дневной максимум на 1.7152. Сегодня же фунту предстоит настоящая проверка на прочность в виде публикации решения Банка Англии по денежно-кредитной политике. В том случае, если власти будут готовы пойти на реальные действия в сфере сворачивания поддержки рынков, это может заставить GBPUSD протестировать 1.7180 или даже 1.7200. Если же дальше слов и обещаний дело не зайдет, имеет смысл ожидать отката к 1.7065.







USDJPY



После выхода FOMC USD оказался под давлением, что заставило цены скорректироваться от 101.75 к 101.53, а сейчас котировки балансируют на 101.60, ожидая крупную сводку макроэкономических показателей из Японии. Страна опубликует такие данные, как цены на промышленные товары за июнь, объем инвестиций в акции японских компаний и заказы на производственное оборудование. Если статистика не разочарует игроков, USDJPY продолжит откат и может достичь 101.4, в противном случае сопротивление на 101.75 вновь подвергнется тестированию.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс