Обзор и прогноз по рынку на 11.07.2014

EURUSD



Вчера евро оказался под давлением из-за резко укрепившегося доллара, чему способствовала публикация очередной порции позитивной макростатистики из США. Минтруда сообщило, что число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе упало до минимума 2007-2009 годов, когда экономика пребывала в глубокой рецессии. Показатель зарегистрировал падение на 11 тыс. до 304 тыс. против прогнозов на уровне 315 тыс. Это стало очередным свидетельством восстановления американского рынка труда, что и напугало игроков, так как стабилизация экономической обстановки подтолкнет Федрезерв к досрочному повышению учетной ставки. После публикации данного показателя пара EURUSD скорректировалась к 1.3590, хотя сейчас вновь смогла достичь психологической отметки 1.36. Сегодня же драйвером, способным оказать влияние на котировки пары EURUSD, станет выход индекса потребительских цен в Германии за июнь, который может продемонстрировать рост на 0,3% м/м и 1,0% гг. Если значение показателя совпадет с прогнозами или превысит их, стоит ожидать тестирования отметки 1.3650.







GBPUSD



Вчера основным событием, способным оказать влияние на британский фунт, стало решение Банка Англии по денежно-кредитной политике. Тем не менее, Центробанк предпочел обойтись без сюрпризов и, как и ожидалось, оставил все как есть – ставка осталась на уровне 0,5%, а размер программы покупки активов по-прежнему составляет 375 млрд. фунтов (642 млрд. долларов). После публикации решения Банка Англии пара GBPUSD постепенно начала снижаться и достигла минимума на 1.7100, но к настоящему моменту смогла восстановиться и достичь 1.7132. Скорее всего, в ближайшее время мы все еще будем наблюдать торговлю в пределах устоявшегося диапазона.







USDJPY



Выход позитивной статистики по рынку труда США резко повысил спрос на USD, что оказало давление на USDJPY и спровоцировало ее откат к 101.07. Тем не менее, падение началось еще до выхода отчета в США. Ранее Япония сообщила о рекордном падении объемов заказов на производственное оборудование, зафиксированном в мае. Показатель зарегистрировал обвал на 19,5% по отношению к апрельским данным, что существенно превзошло прогнозы на уровне +0,7%. Сегодня падение может продолжиться, и целью уже станет психологическая отметка 101.00.







Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс