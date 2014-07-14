Обзор и прогноз по рынку на 14.07.2014

Европейские валюты предпринимают попытки возобновить рост по отношению к доллару. Евро укрепляется на фоне немного утихших страстей в отношении проблем одного из крупнейших португальских банков. Фунт, хоть и демонстрирует более сдержанную динамику, но все же укрепляется в ожидании запланированной к публикации на текущую неделю статистики. И только в паре с йеной доллар восстанавливает позиции после падения, понесенного на фоне недостаточно оптимистичного протокола последнего заседания ФРС.



Евро/доллар при условии, что паре удастся закрепиться выше уровня сопротивления 1,3630, продолжит движение вверх к отметке 1,3650 и далее 1,3680. Однако, стоит учитывать ограниченное число отчетов, которое запланировано на сегодня к публикации. Хотя, если данные по промышленному производству Е18, окажутся хуже прогноза (который и без того предполагает замедление темпов роста), евро может вернуться к поддержке на уровне 1,36. К тому же, поздно вечером сегодня состоится выступление главы ЕЦБ, которое также может внести свои коррективы в динамику. Очередные намеки на сохранение ультрамягкой монетарной политики в течение длительного времени также будут способствовать ослаблению валюты.



Великобритания сегодня находится в режиме молчания. Поэтому вряд ли паре фунт/доллар удастся преодолеть сопротивление на уровне 1,7140 и вернуться к ранее достигнутым максимумам. Однако, уже завтра все может измениться. Во вторник Великобритания публикует данные по индексу потребительских цен Великобритании. Если показатель возобновит движение к целевому уровню, установленному Банком Англии, фунт может испытать оптимизм, так как это может стать свидетельство того, что регулятор все же задумается о начале повышения ставки в скором времени.



Доллар/йена растет, несмотря на то, что опубликованные ранее данные по промышленному производству в Стране Восходящего Солнца превысили прогноз и составили 0,7% м/м, 1,0% г/г тем самым, сигнализируя о продолжающемся восстановлении экономики. Таким образом, появляются свидетельства, что Банк Японии находится на правильному пути и что пока его нового вмешательства не требуется.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс