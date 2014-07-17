Обзор и прогноз по рынку на 17.07.2014

В среду на фоне не слишком большого числа катализаторов, валюты демонстрировали достаточно сдержанные движения. Евро остается под влиянием опасений развития новой волны долгового кризиса в связи с проблемами, затронувшими крупнейший португальский банк. Фунт был немного разочарован отчетом по рынку труда, так как рост заработных плат не дотянул до прогнозов. Джанет Йеллен, не сказав ничего нового все же «добила» доллар, который в паре с йеной начал снижение.



Евро/доллар сегодня, скорее всего, продолжит нисходящее движение, нацеливаясь на падение к поддержке 1,35. Давление а валюту в большей степени может оказывать развитие ситуации с португальским банком. Вполне возможно, что ситуация серьезней, чем кажется и не исключено, что проблемы все же выйдут за пределы одного банка. Также еврозона сегодня публикует данные по индексу потребительских цен. В годовом соотношении ожидается рост показателя до 0,8%. Однако, если цифры окажутся хуже прогнозов, евро может испытать дополнительное давление.



Несмотря на недотянувшие до ожиданий данные по росту заработных плат в Великобритании, в целом ситуация в стране остается достаточно стабильной. Отсутствие значимых отчетов в календаре четверга, скорее всего, не позволит паре обновить локальные максимумы. Но все же возврат к уровню 1,7160 и в случае его прорыва далее, к 1,7190 вполне возможен.



Доллар/йена снова закрепилась ниже уровня 101,73 и довольно быстро приближается к поддержке 101,42. Если и она будет пройдена, ждем падения к 101,06. Хотя небольшая надежда на то, чтобы удержаться в диапазоне 101,43 – 101,73 у пары все же есть. НО это будет возможно только в случае, если публикуемая сегодня статистика (в частности, еженедельные данные по рынку труда) окажется достаточно позитивной, а представитель ФРС Буллард будет достаточно оптимистичен в своем выступлении.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс