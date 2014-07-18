Обзор и прогноз по рынку на 18.07.2014

В четверг евро/доллар удерживался в пределах узкого диапазона, фунт медленно, но уверенно снижался, равно как и доллар в паре с йеной. При этом явных катализаторов для активных движений у валют не было. Хотя тяга к риску немного ослабла после известий, об авиакатастрофе над Донецкой областью, чем и обусловлено довольно активное падение пары USDJPY.



Евро/доллар сегодня, скорее всего, продолжит консолидацию в пределах неширокого диапазона. Пара вряд ли вырвется за пределы уровней 1,35 – 1,3540. Значимых макроотчетов на сегодняшний день к публикации не запланировано, поэтому динамику будут определять ранее сформировавшиеся настроения, а также отчеты из США. Хотя и Штаты сегодня не фонтанируют статданными. Хотя, если после вчерашней катастрофы каким-то образом начнет накаляться обстановка, не исключено, что евро попадет под дополнительное давление.



Фунт остается под влиянием разочарования, которое вызвали опубликованные еще в среду данные по росту заработных плат. Именно это позволило паре закрепиться ниже уровня 1,71 и отметить локальны минимум на уровне 1,7083. В целом же состояние экономики особых опасений не вызывает и это позволяет предполагать, что британец в конечном счете возобновит рост. Но, скорее всего, это произойдет не в последний рабочий день текущей недели. Диапазон колебаний пары, вероятно, будет ограничен уровнями 1,7060 – 1,7140.



Доллар/йена после того, как довольно близко подобралась к отметке 101,06, совершила отскок в район уровня 101,42. Бегство от рисков увеличивает спрос на японскую валюту. Однако, если публикуемые сегодня данные по потребительскому доверию от Университета Мичигана окажутся достаточно сильными, а новостей с геополитического фронта поступать не будет, пара может попытаться пройти сопротивление 101,42. НО вряд ли ей удастся подняться выше отметки 101,73.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс