Обзор и прогноз по рынку на 21.07.2014

В пятницу евро/доллар отметила минимум на уровне 1,3490. При этом, как таковых катализаторов у пары не было. Давление оказывали все те же опасения, что кризис португальского банка выйдет за пределы одной страны и начнет распространяться на всю еврозону, а также ожидания негативных последствий после введения Штатами новых санкций в отношении России. Но к завершению дня пара смогла восстановить потери. Похожую динамику продемонстрировал и британский фунт. К завершению пятницы потери доллар понес и по отношению к йене. Давление на американскую валюту оказали недостаточно сильные данные по потребительскому доверию от Университета Мичигана. Показатель снизился от 82,5 до 81,3. При этом ожидался его рост до 83,5. Таким образом, состояние американской экономики вновь смешивает карты в деле прогнозирования действий ФРС в отношении монетарной политики.



Евро/доллар уже восстановился в район уровня 1,3540. Но для того, чтобы пара смогла развить активное движение вверх потребуются либо очень хорошие экономические данные по еврозоне, которых на сегодняшний день к публикации не запланировано. Либо хорошие новости с геополитической арены, которые повысят спрос на рискованные активы. При этом даже со стороны США пара не сможет получить катализаторов. Хотя на фоне скудного экономического календаря, возможно, интерес вызовет отчет по экономической активности от ФРБ Чикаго.



Фунт восстанавливается в район уровня сопротивления 1,71. В целом, состояние британской экономики пока опасений не вызывает, хотя отдельные отчеты все же не позволят безоговорочно полагать, что МРС в скором времени пойдет на ужесточение монетарной политики. Тем не менее, на текущей неделе у пары будут катализаторы для движений в виде протокола июльского заседания Банка Англии и отчет по темпам роста британской экономики во втором квартале. Если эти события пойдут на пользу британцу есть вероятность, что пара попытается вернуться к уровню 1,72.



Японская йена продолжает пользоваться популярностью, ведь она относится к валютам-убежищам. А в текущей ситуации, когда конфликт между Россией и Западом может обостриться на фоне произошедшей в минувший четверг авиакатастрофы, снижение интереса к риску вещь вполне закономерная. Поэтому пара может оставаться под давлением, постепенно снижаясь в район уровня 101,06.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс