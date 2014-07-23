Обзор и прогноз по рынку на 23.07.2014

Вторник принес не слишком много значимых отчетов. Но это не помешало основным валютам продемонстрировать довольно интересную динамику. Евро обвалился ниже уровня поддержки 1,35 и отметил минимум на 1,3458. Давление на пару оказывают опасения эскалации конфликта между Россией и Западом. Также доллар смог продемонстрировать умеренное укрепление по отношению к фунту и йене, но уже под влиянием собственной статистики. Индекс потребительских цен вышел на уровне прогноза и составил 0,3% м/м,2,1% г/г. Таким образом, инфляция удержалась выше целевого уровня Федрезерва. А это значит, что ФРС США может решиться на более ранее повышение ставки.



Евро/доллар на фоне отсутствия собственной статистики, скорее всего, продолжит испытывать на себе влияние опасений разрастания конфликта между Россией и ЕС. Введение новых санкций против РФ может затронуть (и затронет) европейскую экономику, которая и без того балансирует на грани угрозы скатывания в рецессию. Конечно, отсутствие новостей с геополитического фронта может позволить паре вернуться в район 1,35, но выше подняться ей вряд ли удастся. Поэтому в качестве цели можно рассматривать уровень 1,3440.



Фунт в преддверии публикации протокола заседания Банка Англии, которая состоится сегодня, снова пытается вернуться к уровню сопротивления 1,71. Состояние экономики страны особых опасений не вызывает, а это значит, что члены монетарного комитета уже могут говорить о вероятности начала повышения ставки. Появление в стане представителей МРС «ястребов» может быть с оптимизмом воспринято валютой. В подобном случае, скорее всего, мы увидим прорыв уровня 1,71 и дальнейший рост в район уровня 1,7140.



Пара доллар/йена продолжает танцы вокруг уровня 101,42. Важных отчетов США сегодня не публикуют. Поэтому движения могут быть обусловлены техническими факторами, геополитическими рисками и ранее сформированными настроениями. При этом, больше всего сюрпризов стоит жать со стороны геополитики. И это вполне может отправить пару в район уровня 101,06.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс