Обзор и прогноз по рынку на 29.07.2014

Валюты продолжают удерживаться в пределах ранее установившихся диапазонов. Довольно сдержанную динамику обуславливает отсутствие катализаторов. Евро/доллар не может пройти сопротивление на уровне 1,3440, поскольку экономика продолжает подавать тревожные сигналы, а расширение санкций в отношении России ситуацию может только усугубить. Фунт/доллар остается ниже отметки 1,70. Но, учитывая довольно стабильные показатели не исключено, что любые новые подтверждения благоприятного состояния экономики смогут подтолкнуть пару к возврату к ранее достигнутым максимумам. Доллар/йена ждет публикации решения ФРС по монетарной политике. Но только довольно агрессивные комментарии смогут оказать доллару поддержку.



Сегодня евро/доллар с высокой долей вероятности останется под влиянием ранее сформировавшихся настроений. Но без дополнительных катализаторов паре будет непросто ни продолжить падение, ни, тем более, развить серьезную восходящую коррекцию. Тем не менее, в сложившихся условиях стоит ждать, скорее, падения пары в район уровня поддержки 1,34.



Фунт не оставляет попыток возобновить рост, но пока ему это не слишком удается. Собственные данные британец получит только в пятницу – данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. До того момента пара будет оставаться под влиянием статистики из США. Если американские данные дадут повод для разочарования, пара вполне способна будет предпринять попытку к прорыву уровня сопротивления 1,70.



Сегодня будут опубликованы данные по потребительскому доверию от Conference Board. Если показатель продемонстрирует рост, не исключено движение пары в район уровня сопротивления 102,00. Однако, более активной динамики сегодня ждать не стоит, поскольку в преддверии ключевых отчетов (ВВП и решение ФРС), запланированных на среду, вряд ли инвесторы будут предпринимать активные действия.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс