Обзор и прогноз по рынку на 31.07.2014

Опубликованные вчера американские данные оказались весьма сильными, что помогло доллару продемонстрировать укрепление по отношению к большинству противников. ВВП за 2 квартал превысил прогнозы. Однако движение могло бы быть более сильным, если бы ФРС США оказался чуть более агрессивен в своих комментариях. В том, что на июльском заседании никаких глобальных изменений в монетарную политику регулятор не внесет, сомнений не было. Но вот более жестких высказываний с его стороны на фоне признаков стабилизации экономики Штатов все же ждали. Немного подпортил настроения и отчет по занятости от ADP, который вышел немного ниже прогнозов.



Сегодня евро/доллар, скорее всего, продолжит падение. Мало того, что пара закрепилась ниже уровня 1,34, что открывает путь вниз технически., но есть еще и достаточно фундаментальных поводов. Санкции в отношении России с высокой долей вероятности внесут свой негативный вклад и в состояние европейской экономики. Кроме того, сегодня стоит следить за немецкими данными по рынку труда и розничным продажам. Признаки охлаждения крупнейшей экономики еврозоны спровоцируют дальнейшее падение евро. В случае прорыва ниже 1,3370 пара может продолжить движение к уровню 1,33.



Фунт на фоне сильных данных из США протестировал поддержку 1,69, но пока этот уровень сдержал падение. Все же экономика Великобритании чувствует себя достаточно уверенно и на данный момент британцу просто не хватает положительных данных, чтобы возобновить рост. И сегодня собственных катализаторов снова не будет. Поэтому все будут решать отчеты из Шататов и, если они окажутся достаточно сильными, пара может еще раз попытаться пройти поддержку 1,69.



Признаки стабилизации американской экономики подтолкнули пару вверх. Был протестирован уровень сопротивления 103,00. Но недостаточно агрессивный настрой ФРС не позволил паре продолжить рост. Сегодня внимание стоит обратить на данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Если отчет отразит приличное сокращение заявок, возможно повторное тестирование указанного сопротивления. В противном случае, пара, скорее всего, будет удерживаться в диапазоне 102,73 – 103,00 вплоть до завтрашнего NFP.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс