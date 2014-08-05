Обзор и прогноз по рынку на 5.08.2014

В первый рабочий день новой недели валюты продемонстрировали довольно сдержанную динамику на фоне недостатка катализаторов. Евро/доллар и доллар/йена удержались в пределах диапазонов, установившихся еще в пятницу. И только фунт смог немного восстановить понесенные ранее потери после того, как строительный сектор подал позитивный сигнал в виде роста индекса деловой активности. Сегодняшний день может быть чуть более интересным, поскольку отчеты публикуют и США, и еврозона, и Великобритания.



Еврозона сегодня публикует пересмотренные данные по индексу деловой активности в сфере услуг. Реакции стоит ждать лишь в случае отклонения цифр от предварительных. Таким образом, если отчеты отразят более сильное снижение активности в данной сфере Германии и еврозоны в целом, евро может попытаться снова преодолеть поддержку на 1,34 с целью на уровне 1,3370. И тут паре удержаться на плаву не может даже тот факт, что вчера появилась информация о том, что Центробанк Португалии спасет Banco Espirito, проблемы которого навели на мысль о возможности развития нового витка долгового кризиса.



Фунт смог преодолеть сопротивление на уровне 1,6850, но, чтобы закрепить успех ему явно потребуются дополнительные катализаторы. Сегодня Великобритания публикует отчет по деловой активности в сфере услуг. Если показатель выйдет выше прогноза на уровне 57,9, пара может продолжить движение в район уровня 1,69. Хотя сегодня индекс ISM в сфере услуг публикуют и Штаты. Поэтому признаки усиления американской экономики могут сдержать укрепление пары фунт/доллар.



Для пары доллар/йена отчет по деловой активности в сфере услуг США на сегодняшний день может стать основным катализатором. Если цифры подтвердят, что сектор, который играет очень весомую роль в экономике региона продолжает ускорять темпы роста, пара может пройти сопротивление на 102,73 и еще раз протестировать отметку 103,00, пройти которую ей помешали слабоватые нон-фармы.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс