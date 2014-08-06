Обзор и прогноз по рынку на 6.08.2014

Во вторник валюты остались каждая на своей волне. Евро продолжил постепенное снижение по отношению к доллару. Фунт смог упрочить свои позиции выше уровня 1,6850, йена, предприняв неудачную попытку пройти уровень 102,73, вернулась в предела диапазона, в котором находилась еще в понедельник. Данные по деловой активности в сфере услуг США не впечатлили. Показатель не дотянул до прогноза на уровне 61,0, снизившись до отметки 60,8. Не критично. Но все же это можно воспринимать как сигнал недостаточной силы экономики США.



Еврозона сегодня интересных отчетов не публикует. Но это совсем не повод ждать роста пары евро/доллар. Скорее, она продолжит движение вниз. Регион находится под серьезной угрозой дефляции. Экономика подает сигналы о возможном замедлении темпов восстановления, которое и без того было слишком шатким. К тому же, ситуацию усугубляют опасения, связанные с последствиями санкций, принятых Западом в отношении России и их влияния на экономику еврозоны. Таким образом, паре открывается путь в район поддержки 1,33.



Фунт смог получить немного оптимизма после того, как данные по индексам деловой активности в сфере услуг и строительном секторе вышли выше ожиданий, тем самым, подтвердив довольно здоровое состояние британской экономики. Но все же этого недостаточно для того, чтобы вернуть веру с скорое начало ужесточения монетарной политики Банком Англии. К тому же, в последнее время, доллар США пользуется популярностью, что сдерживает укрепление большинства противников, в том числе и фунта. Сегодня внимание привлекут данные по промышленному производству в Великобритании. Если показатель продемонстрирует рост, пара все же может протестировать сопротивление на 1,69.



Пара доллар/йена снова оказалась на распутье. С одной стороны, признаки замедления восстановления экономики Японии дают основания надеяться на дополнительное стимулирование со стороны национального регулятора и это должно оказывать давление на йену. С другой, недостаточно сильные отчеты из США (вернее, смешанные), не позволяют доллару показать уверенный рост. И это приводит к тому, что большую часть времени пара проводит в пределах диапазона. Сегодня Штаты публикуют отчет по торговому балансу. Признаки сокращения отрицательного сальдо могут все же оказать доллару умеренную поддержку, что приведет к очередной попытке пройти уровень 102,73.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс