Обзор и прогноз по рынку 12.08.2014

В понедельник европейские валюты продолжили нести умеренные потери. В целом, это обусловлено ранее сформировавшимися настроениями, которые на данный момент в большей степени складываются в пользу доллара США. Евро остается под влиянием опасений, что санкции окажут на экономику более сильное влияние, чем ожидается. Фунт, несмотря на довольно стабильное состояние экономики, разочарован отсутствием агрессии в комментариях представителей МРС. Йена сдеает позиции под влиянием снижения геополитической напряженности.



Пара евро/доллар, которая пытается на данный момент пройти поддержку 1,3370 имеет все шансы снизиться у ранее достигнутым минимумам. Сегодня будут опубликованы данные по индексу деловых настроений от ZEW в Германии. Если показатель в очередной раз продемонстрирует снижение, сигнализируя о довольно пессимистичном настрое немецких предпринимателей в отношении национальной экономики, пара может может вернуться к отметке 1,3330 с дальнейшей целью на 1,33.



Пара фунт/доллар преодолела поддержку 1,6770 и нацеливается на тестирование 1,6732. Видимо, рынок не уверен, что публикуемый завтра отчет по рынку труда отразит достойный рост заработных плат, а инфляционный отчет Банка Англии даст основания ждать скорого ужесточения монетарной политики. Тем не менее, на фоне отсутствия катализаторов пара сегодня вряд ли сможет пройти 1,6732.



Пара очень медленно, но все же уверенно подбирается к сопротивлению 102,37. Если этот уровень будет пройден, можно будет ждать дальнейшего роста в район 102,73. Однако, для прорыва, скорее всего, потребуются катализаторы. На сегодняшний день экономический календарь пуст. Поэтому активных движений ждать не приходится.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс