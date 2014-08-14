Обзор и прогноз по рынку 14.08.2014

В среду каждая из основных валютных пар получила собственные причины для движений. Евро/доллар продемонстрировала разнонаправленную динамику, но к завершению дня все же вернулась ниже уровня 1,3370. В целом, поводов для роста у евро нет, поскольку экономика все продолжает подавать тревожные сигналы. Фунт вчера обвалился к минимуму на уровне 1,6669 после того, как появились подтверждения, что повышению ставок от МРС в текущем году, скорее всего, не быть. Отсутствие роста зарплат не будет способствовать ускорению инфляции. Доллар/йена, несмотря на слабые данные по розничным продажам, которые вместо роста показали неизменный уровень смогла превысить сопротивление на 102,37. Но тут дело в слабости Йены. ВВП Японии во втором квартале резко снизился, что свидетельствует о том, что Банк Японии, возможно, начнет новые меры стимулирования, чтобы не допустить рецессии.



Пара евро/доллар первый удар сегодня уже получила. Темпы роста экономики Германии во втором квартале перешли на отрицательную территорию, сигнализируя о том, что локомотив Е18 начинает сбавлять обороты. Но пока евро активного падения не продемонстрировал, находясь в ожидании отчета ВВП за 2 квартал всей еврозоны в целом. Если и тут цифры будут разочаровывающими, ждем тестирования уровня 1,3340 с целью на 1,33.



Великобритания сегодня отчетов не публикует. Поэтому пара будет двигаться под влиянием ранее сформированных настроений, которые явно не идут фунту на пользу. Тем не менее, технически не исключена коррекция к отметке 1,67 с дальнейшей целью на 1,6732. Кроме того, у британца есть шанс на восстановление под влиянием его кросса с евро, если данные из Е18 выйдут разочаровывающими, фунт может вырасти по отношению к евро.



Штаты сегодня публикуют данные по обращениям за пособием по безработице. В целом, для продолжения роста доллару все же необходимы подтверждения того, что ситуация в экономике стабилизируется. А рынок труда долгое время был одним из наиболее слабых звеньев. Поэтому если данные отразят очередную неделю сокращения обращений, пара может протестировать сопротивление 103,00.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс