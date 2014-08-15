Обзор и прогноз по рынку 15.08.2014

В четверг пара евро/доллар снова предприняла попытку штурмовать отметку 1,34. Но снова закрепиться выше нее не смогла. В результате, котировки консолидируются в районе уровня 1,3370. Фунт остается под давлением – слишком уж много негатива вылилось на него в последнее время и надежды на то, что МРС повысит ставку еще в этом году, растаяли, как дым. Доллар/йена не оставляет попыток подобраться к уровню 102,73. Но и тут не все гладко. Опубликованные вчера данные по числу первичных обращений за пособием по безработице вновь отразили рост показателя. Поэтому пока говорить о том, что в экономике США все абсолютно стабильно, не приходится.



Пара евро/доллар, конечно, пытается развить восходящую коррекцию, что неудивительно, учитывая ее динамику в последнее время. Но активного роста все же ждать не приходится. Состояние экономики вызывает все больше опасений, особенно, принимая во внимание тот факт, что во втором квартале темпы роста экономики Германии скатились на отрицательную территорию. Дополнительное давление будут оказывать и санкции, которые Россия ввела в качестве ответа на примененные к ней.



Великобритания сегодня опубликует ВВП за 2 квартал во втором чтении. Но, скорее всего, глобальных изменений в динамике пары не произойдет, поскольку рынок уже не ждет повышения ставки от МРС. Но если все же данные будут пересмотрены на повышение, краткосрочную поддержку с ростом в район уровня 1,6750 пара получить сможет.



Штаты сегодня публикуют данные по индексу цен производителей и отчет по потребительскому доверию от Университета Мичигана. Если статистика окажется достаточно сильной, ждем тестирования парой сопротивления 102,73, поскольку все это будет способствовать росту ожиданий скорого начала ужесточения монетарной политики Федрезервом. Следующая цель – 103,00.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс