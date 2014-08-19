Обзор и прогноз по рынку 19.08.2014

В понедельник евро/доллар все же возобновил падение. И снова пара закрепилась ниже уровня 1,3370. Европейская экономика продолжает подавать признаки спада. Данные по торговому балансу вышли ниже ожиданий. Фунт оставался в пределах диапазона 1,6715 – 1,6732, так и не найдя поводов для развития роста дальше. Хотя день начал гэпом на фоне комментариев Марка Карни о том, что они не будут ждать фактического роста уровня заработной платы при приняли решения о повышении ставки. Доллар/йена медленно, но упорно продолжает движение к уровню 102,73. Хотя без дополнительных катализаторов расти ей непросто.



На сегодня европейский календарь не содержит ничего интересного. Поэтому в целом можно ждать, что пара будет консолидироваться в пределах диапазона 1,3340 – 1,34. Однако, признаки стабилизации американской экономики, которые дадут основания ждать, что ФРС решится на повышение ставки могут поддержать доллар, а, следовательно, пара может попытаться преодолеть поддержку на 1,3340 с дальнейшей целью на 1,33.



Фунт сегодня получит поводы для движений в виде данных по индексу потребительских цен. Но движений стоит ждать только в случае, если показатель превысит прогнозы. Тогда пара может попытаться пройти отметку 1,6732, нацеливаясь на дальнейший рост к 1,6770. Дело в том, что небольшое снижение ценового давления рынок уже заложил в цены, поэтому его он, скорее всего, отыгрывать не будет. Кроме того, уже в среду будет опубликован протокол августовского заседания, что также внесет свои коррективы.



Сегодня США публикую данные по разрешениям на строительство и числу заложенных фундаментов. Но наиболее интересен будет отчет по индексу потребительских цен. Если показатели из строительного сектора продемонстрируют рост, равно как и небольшой рост отразит ценовое давление пара может довольно быстро подобраться к сопротивлению 103,00 и даже попытаться его преодолеть. Ведь все отчеты сейчас оцениваются через призму потенциального влияния на настроения ФРС США в отношении монетарной политики.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс