Обзор и прогноз по рынку на 20.08.2014

Во вторник доллар все же смог укрепиться по отношению к большинству противников. Пара евро/доллар преодолела поддержку на уровне 1,3340 и все это на фоне пустого европейского календаря. Фунт обвалился ниже отметки 1,6640, отметив минимум на уровне 1,6610 под влиянием более слабого отчета по индексу потребительских цен. А пара доллар/йена все же подошла к сопротивлению на 103,00. Американская статистика по рынку недвижимости порадовала, так как вышла выше ожиданий и вернула веру в восстановление экономики Штатов.



На среду европейский календарь не содержит ничего интересного. Поэтому движения будут обусловлены ранее сформировавшимися настроениями. А они явно складываются не в пользу евро. Пара остается под давлением, поскольку экономика подает явные сигналы охлаждения. И санкции, которые Россия ввела в ответ, на примененные к ней, будут только усугублять положение в ближайшие месяцы. Если сегодня еще и протокол ФРС окажется достаточно агрессивным, пара может пробить поддержку 1,33 и продолжить падение к отметке 1,3260.



Фунт пока удерживается выше уровня 1,66. Сегодня многое в его динамике будет зависеть от протокола августовского заседания МРС. Если среди представителей Комитета появился хотя бы один сторонник ужесточения, британская валюта может воспрянуть духом и восстановить часть потерь. В этом случае можно будет ждать возврата в район уровня 1,67. Более активный рост вряд ли возможен, учитывая интерес к доллару, который в последнее время демонстрирует рынок.



Сегодня для пары доллар/йена довольно важный день из-за публикации протокола последнего заседания ФРС. Рынок полнится разными слухами, в том числе и о том, что некоторые представители Федрезерва уже начали склоняться к ужесточению монетарной политики. Если в отчете будет достаточно агрессивных ноток, пара может пройти сопротивление на 103,00, нацеливаясь на движение вверх к уровню 103,60.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс