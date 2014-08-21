Обзор и прогноз по рынку на 21.08.2014

В среду доллар продолжил набирать обороты и смог укрепиться не только прости слабого евро и йены, но и фунта. Европейский календарь был пуст и американские релизы были для пары единственными катализаторами. Поэтому на фоне Протокола ФРС, из которого стало понятно, что Федрезерв все же обсуждал возможность более раннего повышения ставки, по пока все же решил дождаться больше свидетельств восстановления рынка труда и роста ценового давления, пара евро/доллар отметила минимум на уровне 1,3241. Несмотря на появление сторонников повышения ставки среди представителей МРС, фунт также упал, преодолев поддержку на уровне 1,66 и снизившись в район уровня 1,6572. Доллар/йена довольно близко подобралась к сопротивлению 104,00, отметив максимум на 103,95.



В четверг еврозона публикует данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг Е18 в целом и отдельных ее регионов. Любые признаки охлаждения активности в крупнейших регионах монетарного блока будут оказывать на пару дополнительное давление, подталкивая ее все ниже к уровню поддержки 1,32. Таким образом появятся подтверждения, что экономика нуждается в дополнительном стимулировании и это, возможно, подтолкнут ЕЦБ к запуску мер количественного смягчения.



Великобритания сегодня публикует данные по розничным продажам. Если отчет все же продемонстрирует рост, фунт может снова воспрянуть духом и попытается восстановиться хотя бы немногим выше уровня 1,66. Тот факт, что в MPC начался раскол, будет оказывать паре незначительную поддержку. Хотя как знать, каким будет решение монетарного комитета в дальнейшем, после того, как ценовое давление вновь снизилось.



Сегодня США публикуют еженедельные данные по числу обращений за пособием по безработице. Если показатель будет демонстрировать достаточно низкие цифры (что-то в районе 300 000) доллар может получить дополнительную поддержку и пара доллар/йена предпримет попытку пройти сопротивление на 104,00, нацеливаясь на движение вверх к уровню 104,50/60. Также следим за данными по рынку жилья и отчетом по производственной активности ФРБ Филадельфии. Сейчас признаки стабилизации в любой сфере будут усиливать веру в доллар.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс